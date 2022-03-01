У заболевших новой версией омикрона снова пропадает обоняние

Заболеваемость новым вариантом омикрона в России растет. Штамму дали название стелс-омикрон. Зараженные им пациенты жалуются на потерю обоняния, рассказал радио Sputnik врач-невролог Александр Будик.

Он напомнил, что запахи часто переставали чувствовать те, кто болел уханьским штаммом коронавируса. С дельтой симптом практически ушел, а теперь появился вновь.

Врач объяснил, что у медиков пока нет полной информации о том, как именно протекает стелс-омикрон. Однако уже сейчас известно: у многих заразившихся этой вариацией вируса отсутствует обоняние.

Потеря запахов при коронавирусе связана с иммунной реакцией организма на вирус. Необходимые для обоняния клетки в норме погибают, а потом восстанавливаются. Но при коронавирусе процесс их созревания приостанавливается.

Поэтому зараженные часто либо не чувствуют запахи вообще, либо страдают от искаженного восприятия ароматов. // Фото: Getty Images.com