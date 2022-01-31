Ростуризм исключил из федерального реестра двух туроператоров

Турфирмы, работавшие под брендами «Регион» и «Визит Карелия» и занимавшиеся внутренним туризмом, исключили из единого федерального реестра туроператоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм. По информации издания, эти туроператоры систематически нарушали права клиентов.

В частности, из реестра исключили три юрлица - ООО «Туроператор Регион Поволжье», ООО «Туроператор Регион – Юг» и ООО «Визит Карелия». Клиенты пожаловались в Ростуризм на то, что они заплатили за туристический продукт, но услугу им не оказали. В Ростуризме сообщили, что путешественники получили право обратиться за выплатами в страховые компании.

По информации СМИ, представители турфирмы «Визит Карелия» не отвечали на их запросы. По данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись об отсутствии компании по адресу регистрации и блокировке ее банковских счетов. Общая сумма открытых исполнительных производств превышает один миллион рублей. В Ростуризме отметили, что туроператор начал работать после пандемии и не мог иметь «доковидных» обязательств. Ростуризм намерен обратиться в правоохранительные органы.

Туроператор «Регион» стал испытывать трудности после смерти генерального директора компании. (фото pixabay.com, MarandaP)