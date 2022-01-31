Богатырь из Мурманска установил новый рекорд

Леон Мирошник взял в становой тяге 356 килограммов в весовой категории до 105 килограммов, пишет «Лента.ру».

Новый рекорд России силач установил на Кубке мира по стронгмену в Сан-Паулу. Мурманчанин рассказал о своем достижении в инстаграме.

В прошлом году северянин на соревнованиях по силовому многоборью в Калуге поставил рекорд с весом более 167 килограммов. (фото скриншот)