Службу пробации заключенных предложили создать во ФСИН

Минюст РФ завершил работу над законопроектом о системе пробации в России. Создать службу, которая предполагает социальную адаптацию осужденных, планируют во ФСИН к середине 2023 года, передает «Интерфакс». Законопроект должен будет поступить в Госдуму.

Министр Константин Чуйченко предложил уже сейчас ввести должность замдиректора по пробации, который начал бы формирование этой структуры. Инициативу поддержал глава государства.

По словам министра, каждый год из тюрьмы на свободу выходит около 100 тысяч человек. Эти люди не подготовлены к жизни на свободе, считает Чуйченко. Они не могут получить работу, у них нет денег для новой жизни, им нужна помощь. Эти обстоятельства повышают риск повторного преступления. Около 44% освободившихся возвращаются в колонии. Решением этим проблем и должна будет заниматься служба пробации. Предполагается, что в колониях людей будут готовить к освобождению, заниматься социальной адаптацией, ресоциализацией и реабилитацией.

Пробация - форма условного осуждения, при котором вместо лишения свободы осужденный направляется на определенный срок под надзор специальных органов. (фото pixabay.com, phtorxp)