Российские актеры вступились за сосновый бор в Карелии

Российские актеры театра и кино Спартак Сумченко и Олеся Железняк записали видео, в котором просят остановить рубку леса возле деревни Лобское в Медвежьегорском районе. У супругов актеров в этой карельской деревне находится дом.

«Вырубать деревья легко, а выращивать нужны годы…» - произносит заслуженная артистка России. По ее мнению, рубить лес можно где-то подальше от населенных пунктов. Артистка попросила не рубить деревья возле деревни.

«Пожалуйста, обойдите эту деревню и многие другие, соседние деревни стороной. Карелия – большая, прекрасная, это легкие нашей страны. Это туризм, это красота»,

- говорит Сумченко.

«Пожалуйста, найдите другие возможности дать людям работать, их достаточно много, будьте креативнее, но не убивайте природу», - произнес артист.

Жители деревни просят остановить вырубку соснового бора и деревья у самой деревни. Заготовщик леса получили в аренду участок и рубят деревья, причем вырубка остановится всего в двух километрах от населенного пункта. В лесу местные жители собирали грибы, ягоды. На ситуацию вокруг рубок леса обратила внимание прокуратура. © «Петрозаводск говорит»