Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей Петрозаводска

7 июня в Карелии прошел День единого приема граждан и представителей организаций. Глава республики Артур Парфенчиков совместно с Главой Петрозаводска Инной Колыхматовой принял жителей столицы Карелии.

Целый ряд вопросов, с которыми пришли на прием горожане, был связан с ремонтом дорог в разных микрорайонах Петрозаводска.

Работы на дорогах уже ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ремонты выполнены на улицах Зайцева, Красноармейская, Шотмана. После Дня города, в июле, дорожники зайдут на Первомайский проспект. Масштабный ремонт пройдет по Лососинскому шоссе и на Шуйском шоссе, где поменяют дорожное полотно на проблемных участках. Срок завершения работ ставим до 1 октября. В планах по ремонту дорог мы максимально учитываем обращения горожан,

- рассказала Инна Колыхматова.

Актуальны для жителей и вопросы благоустройства территорий Петрозаводска. Один из них касался дальнейшего обустройства популярного места отдыха - Зарецкого парка.

В этом году на субсидию из регионального бюджета в парке отремонтируют лестницы в районе улицы Правды и набережной Гюллинга. В рамках благоустройства вдоль пешеходных дорожек на участке от Французского моста до наб. Гюллинга установят светильники-торшеры.

В целом у нас большие планы по развитию Зарецкого парка и территорий рядом. Мы предусматриваем комплекс мероприятий по благоустройству, начиная от устья реки Лососинка,

- сообщил заявительнице Артур Парфенчиков.

Еще один вопрос - об обустройстве освещения на аллее, которая располагается рядом с филиалом Городской поликлиники №4 на Кукковке. Три года назад в рамках программы поддержки местных инициатив здесь заасфальтировали пешеходные дорожки и поставили скамейки. Установить на аллее фонари планируется до 1 сентября.

Прошу Инну Сергеевну взять на контроль ход проведения работ на объектах,

- отметил Артур Парфенчиков.

Во время приема Глава Карелии дал разъяснения заявителям и конкретные поручения министрам. Артур Парфенчиков подчеркнул, что обращения ему можно направлять в социальных сетях, не дожидаясь Дня единого приема граждан. Руководитель региона всегда на связи с жителями.

Я каждое утро отвечаю на обращения граждан. Но личный контакт и личный прием, безусловно, тоже важен. Мы видим, что люди приходят не только с сугубо личными проблемами, но и ставят глобальные, общие вопросы, как, например, ремонт дорог. Здорово, что у наших жителей такая активная жизненная позиция,

- отметил Артур Парфенчиков.

В администрации Петрозаводска прием граждан также провели куратор города, вице-премьер Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов и представители республиканских министерств.

В районах и округах обращения жителей приняли члены Правительства и министры - кураторы муниципальных образований. Так, премьер-министр Правительства Карелии Андрей Сергеев провел прием жителей Кондопожского района, заместитель Главы республики по внутренней политике Роман Голубев – Питкярантского округа.

Фото: пресс-служба Правительства РК