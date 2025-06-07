Клубника заполняет все плошки и даже умывальник

Текст: Алина Гапеева. Фото: Алина Гапеева, Наталья Башлачева

Барышня-крестьянка

Крошнозерка Наталья Башлачева несколько лет занимается выращиванием клубники и с закрытыми глазами сможет отличить отечественную клубнику от заграничной. Она уверена, что карельская клубника по вкусовым качествам и питательной ценности превосходит выращенную за рубежом. Ягодная фермерша уверена, что республика Карелия с ее белыми ночами и влажным климатом оказалась наиболее подходящей территорией для разведения любимой многими ягоды.

Около двадцати лет назад целеустремленная женщина занялась клубничным бизнесом, как она говорит, «встала на промышленные рельсы» и поняла, что навсегда привязалась к земле.

«Называйте меня, как хотите: фермершей, крестьянкой, земледельцем… Мне все равно. Просто очень нравится выращивать землянику»,

— признается Наталья, орудуя садовым инструментом.

Своей любовью к работе на земле и выращиванию земляники она готова поделиться со всеми.

От воодушевленного рассказа у собеседницы горят глаза. В свои сорок пять с хвостиком сельский полевод выглядит как городская барышня: стильная прическа, безупречный макияж, модный маникюр, но с выходом на клубничные плантации ее стильная одежды меняется на удобные для работы куртку, резиновые сапоги, перчатки. Но и в этом наряде она остается такой же обаятельной и привлекательной.

Выращивание клубники – процесс трудоемкий. Любители–огородники согласятся, что содержать в порядке даже пару грядок – подобно подвигу, а у нее – огромные плантации. В окрестностях Крошнозера Наталья Башлачева разработала пять гектаров земли под клубнику, на которых теперь кипит работа с мая по октябрь: пахота, посадка, прополка, покос травы между рядами… Особенно жарким месяцем в прямом и переносном смысле слова у клубничного фермера считается июль. Наташа призналась, что местные женщины помогают ей справиться с сезонной работой.

«За многие годы у нас сложился хороший, трудолюбивый и профессиональный коллектив. В нем, в основном, в прошлом — агрономы, сотрудники научных учреждений или сельскохозяйственных предприятий. Их знания, помощь и советы в сельскохозяйственной сфере для меня бесценны»,

— отмечает женщина.

Для местного населения ягодный сезон — хорошая возможность подработать: только не ленись. Когда созревает ягода, спать труженикам полей некогда.

«У меня посевная площадь маленькая, поэтому справляемся. Любители клубники стараются закупить ягоды впрок, иногда берут по 15-20 килограммов. Они говорят, что клубникой заполняют все плошки и морозилки, даже умывальник», — рассказывает барышня–крестьянка.

Попробуем хотя бы на день окунуться в рабочий ритм клубничной королевы. Подъем в 3-4 часа утра. Затем зарядка на свежем воздухе в виде приседаний и наклонов на грядке. В девять утра идет погрузка и отправка сочного товара в город. Наташа сама реализует ягоду на предприятиях, торгует на ярмарке, развозит по квартирам покупателям. Все надо сделать быстро, потому что время не терпит. Спелые плоды, которые еще утром висели на клубничном кустике, через несколько часов должны попасть на стол покупателей. Продавцу необходимо в течение суток реализовать отборный товар, ведь жара заметно сокращает сроки хранения продукции – на следующий день клубнику уже не продашь. День проходит в беготне. Иногда приходится вечером несколько килограммов нереализованных ягод перетирать с сахаром, чтобы убрать ее в морозилку – зимой пригодится. После пары часов отдыха начинается новый рабочий день. Думаю, что такую интенсивную трудотерапию выдержит не каждый.

При этом производителям клубники от убытков никуда не деться. Большой урон урожаю наносят птицы и продолжительные дожди. Если лето порадует погодой, то можно надеяться на неплохую прибыль. Тогда вырученные от выращивания клубники деньги необходимо грамотно распределить на весь год, чтоб хватило до следующего сезона.

Кто не мечтает – тот не живет

Наталья не коренная жительница Карелии, в 1996 году она приехала сюда из Челябинска в гости к брату. Тогда даже не думала, что свяжет себя с земледелием, поэтому прозвучавшее от знакомых предложение заняться клубникой пропустила мимо ушей.

Но сказанные когда-то друзьями слова, как зерна, закрепились в ее сознании и дали ростки. Наталья призналась, что после городской суеты и нескольких лет работы в торговле она захотела стать обладателем небольшого кусочка земли и собственного домика. Ей приглянулось село Крошнозеро, которое раскинулось на берегу одноименного озера. Небесная озерная гладь, сосны вдоль берега, потрясающие закаты и поля навсегда пленили ее сердце.

Первый гектар земли за 110 тысяч рублей она приобрела в 2006 году. Это было каменистое, с тяжелой землей поле. Частник на тракторе вспахал почву и нарезал плугом борозды. Застилала грядки крестьянка уже вручную, вместе с подругой — никакой специальной техники и помощников тогда в хозяйстве и в помине не было.

— На что же вы рассчитывали, беря на себя такую обузу?

— На себя и на грантовую поддержку «Агростартап». Для получения денег всего–навсего необходимо было собрать документы, подготовить бизнес–план (в этом мне помогла дочь) и принести в уполномоченный орган.

Наталья смогла развить свое крестьянское хозяйство: расширить площади, закупить посадочный материал. Ко всему прочему ей еще удалось купить автомобиль для перевозки ягод.

Тимофеевна

Крошнозерская клубника Натальи Башлачевой пользуется спросом у покупателей. За особый вкус и терпкость она получила у местных жителей название «Тимофеевна», образованное от отчества ягодной феи.

— Я ручаюсь за качество своей продукции. Она выращена без химикатов, стимуляторов роста. Могу сказать, что наши дети, включая мою дочь и внуков, едят ягоды прямо с грядки: никакого вреда для здоровья, только польза.

Наталья Башлачева планирует увеличить площади сельскохозяйственных угодий. Вообще, она не боится экспериментировать. Наталья планирует разведение и других плодовых растений: разных сортов малины, черной смородины.

Барышня–крестьянка из Крошнозера признается, хоть дело это и непростое, но она каждый день получает от своей работы удовольствие:

«А что?! Свежий деревенский воздух и частная территория в несколько гектаров для утренних променадов — полностью в вашем распоряжении!» — шутит клубничная фея. И действительно, никаким другим словом, кроме как феерично, эту историю барышни-крестьянки не определить.