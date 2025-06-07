Разваливающуюся котельную вблизи школы потребовали снести

Рядом со школой в Медвежьегорске стоит старая котельная. Здание разваливается на глазах и находится в аварийном состоянии.

Собственник не законсервировал объект, не закрыл доступ для любопытных, в том числе детей, и не принял мер для сноса. Все это установила прокуратура в ходе проверки исполнения градостроительного законодательства и законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних.

Собственник проигнорировал представление прокуратуры и надзорный орган обратился в суд с требованием обязать его снести здание бывшей котельной. Решение пока не принято. © «Петрозаводск говорит»