07 июня 2025, 15:30
Разваливающуюся котельную вблизи школы потребовали снести
В Карелии прокуратура обратилась в суд с требованием к собственнику о сносе аварийного строения
фото freepik.com
Рядом со школой в Медвежьегорске стоит старая котельная. Здание разваливается на глазах и находится в аварийном состоянии.
Собственник не законсервировал объект, не закрыл доступ для любопытных, в том числе детей, и не принял мер для сноса. Все это установила прокуратура в ходе проверки исполнения градостроительного законодательства и законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних.
Собственник проигнорировал представление прокуратуры и надзорный орган обратился в суд с требованием обязать его снести здание бывшей котельной. Решение пока не принято. © «Петрозаводск говорит»