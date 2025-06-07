07 июня 2025, 14:30
Общество

В лесах Карелии зацвела дикая клубника

Новость о том, что в карельских лесах зацвели первые дикоросы, сообщили очевидцы
цветущая земляника
Фото: Алина Гапеева

В лесу Пряжинского района зацвела белыми цветами земляника.

«Прогулялись по лесу. На пригорках проглядывают пятилепестковые соцветия, это зацвела земляника»,

— написала наша читательница.

Теплая погода ускоряет созревание лесных ягод. Если северное лето не устроит сюрпризов, то первый урожай можно будет собрать в конце июня.

Жители Карелии также делятся фотографиями цветущих плодовых деревьев. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
лес
дикая клубника