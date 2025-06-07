07 июня 2025, 14:30
В лесах Карелии зацвела дикая клубника
Новость о том, что в карельских лесах зацвели первые дикоросы, сообщили очевидцы
Фото: Алина Гапеева
В лесу Пряжинского района зацвела белыми цветами земляника.
«Прогулялись по лесу. На пригорках проглядывают пятилепестковые соцветия, это зацвела земляника»,
— написала наша читательница.
Теплая погода ускоряет созревание лесных ягод. Если северное лето не устроит сюрпризов, то первый урожай можно будет собрать в конце июня.
Жители Карелии также делятся фотографиями цветущих плодовых деревьев. © «Петрозаводск говорит»