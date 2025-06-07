07 июня 2025, 09:00
В Карелии пышным цветом зацвели яблони
Обилие соцветий на плодовых деревьях в Карелии впечатляет
Фото: Валентина Моисеева
Подписчики соцсетей делятся прекрасными снимками цветущих яблонь.
«Прямо ни разу так не цвела! Как невеста»,
— восхищается садовод Олег.
На своих страничках в соцсетях опубликованы и другие снимки цветущих садовых красавиц.
В среднем, период массового цветения яблонь приходится на конец мая — начало июня. Однако точные сроки могут сдвигаться как на более ранние, так и на более поздние даты. Например, в Ботаническом саду Петрозаводска традиционный праздник «Яблоневый цвет» проходит 7 июня, то есть завтра сад будет принимать гостей. © «Петрозаводск говорит»