В Карелии пышным цветом зацвели яблони

Подписчики соцсетей делятся прекрасными снимками цветущих яблонь.

«Прямо ни разу так не цвела! Как невеста»,

— восхищается садовод Олег.

На своих страничках в соцсетях опубликованы и другие снимки цветущих садовых красавиц.

В среднем, период массового цветения яблонь приходится на конец мая — начало июня. Однако точные сроки могут сдвигаться как на более ранние, так и на более поздние даты. Например, в Ботаническом саду Петрозаводска традиционный праздник «Яблоневый цвет» проходит 7 июня, то есть завтра сад будет принимать гостей. © «Петрозаводск говорит»