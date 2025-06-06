Таблички с прикольными названиями воруют в России

Массово воровать дорожные знаки с необычными названия стали в России. Об этом странном тренде пишут «Известия».

Например, село Лох регулярно лишается дорожных знаков. Здесь предыдущий дорожный указатель провисел всего полтора месяца. Воришки разоряют бюджет администрации села.

Новая табличка стоит 2,5 тысячи. Но каждый месяц по несколько табличек вешать — дороговато получается, объясняют жители села:

«Рекорд — днем знак повесили, на следующий день его уже сняли!»

В деревне Чувак Пермского края воровство знаков довело до того, что местные жители планируют организовать народное дежурство.

Кстати, дорожные знаки в России — собственность государства, соответственно, соответственно за них можно попасть не только под статью о хулиганстве, но также за кражу и вандализм. © «Петрозаводск говорит»