Пожилых людей в Карелии на диспансеризацию возят бесплатно

В Карелии продолжается реализация мероприятия по доставке лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Доставка маломобильных граждан осуществляется в целях проведения диспансеризации, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по утвержденному организацией социального обслуживания плану-графику.

«Мы стараемся обеспечить доставку жителей отдаленных сел и деревень в нашу поликлинику каждый год. Медработники фельдшерско-акушерских пунктов составляют списки в своих населенных пунктах, желающих выехать к специалистам в район. Мы записываем их на определенную дату, чтобы они могли пройти медицинское обследование за один день. Доставка в медицинскую организацию включает организацию поездки гражданина от места жительства до медицинской организации и обратно, а также помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него»,