06 июня 2025, 17:30
Общество

Пожилых людей в Карелии на диспансеризацию возят бесплатно

Маломобильные пациенты в Пряжинском районе для прохождения диспансеризации могут воспользоваться социальным транспортом
машина для перевозки маломобильных пациентов

В Карелии продолжается реализация мероприятия по доставке лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Доставка маломобильных граждан осуществляется в целях проведения диспансеризации, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по утвержденному организацией социального обслуживания плану-графику.

«Мы стараемся обеспечить доставку жителей отдаленных сел и деревень в нашу поликлинику каждый год. Медработники фельдшерско-акушерских пунктов составляют списки в своих населенных пунктах, желающих выехать к специалистам в район. Мы записываем их на определенную дату, чтобы они могли пройти медицинское обследование за один день. Доставка в медицинскую организацию включает организацию поездки гражданина от места жительства до медицинской организации и обратно,  а также помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него»,

— пояснила главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Фатуловна Рябова.

Бесплатным подвозом в медицинское учреждение смогли воспользоваться жители Ведлозера, Крошнозера, Кудамы, Кинелахты и других населенных пунктов Пряжинского района. © «Петрозаводск говорит»

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Диспансеризация в Карелии
маломобильные пациенты
Карелия Пряжинский район