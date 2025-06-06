Расписание автобусов заметно изменится на следующей неделе в Карелии

Из-за предстоящих праздников в период с 11 по 13 июня в пригородном и междугородном расписании автовокзала Петрозаводска произойдут серьезные изменения. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, в указанный период будут отменены многие рейсы. Среди них автобусы в Кондопогу, Сегежу, Пряжу, Олонец, Лахденпохью и по другим направлениям, в том числе пригородным. В то же время вводятся другие рейсы, которые не ходят в обычные дни.

При этом автовокзал отмечает, что в уже произведенные изменения могут быть внесены новые корректировки. © «Петрозаводск говорит»