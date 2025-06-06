В Карелии возбудили уголовное дело о подкупе в строительной сфере

Руководителя строительной службы в Кондопоге заподозрили в получении коммерческого подкупа. Следователи возбудили уголовное дело, в котором фигурирует сумма в полмиллиона рублей.

В Следкоме рассказали, что преступление, предположительно, было совершено в промежуток с ноября 2024 года по 4 июня 2025. Подозреваемый получил от директора фирмы не менее 500 тысяч рублей за покровительство при заключении и исполнении договора подряда по капремонту одного из объектов на территории предприятия.

Силовики схватили подозреваемого, когда ему передавали часть денег. Свою вину он признал. Обстоятельства преступления еще устанавливают. © «Петрозаводск говорит»