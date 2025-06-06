Новый асфальт уложили на важной магистрали Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог. Об этом сообщила на своей странице глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, подрядчик уложил новый асфальт на улице Красноармейской. Горожане часто жаловались на эту дорогу - там имелась большая колейность, также было много ям.

Помимо этого продолжаются работы на улице Шотмана. Уже уложен выравнивающий слой асфальта. К укладке верхнего слоя подрядчик планирует приступить ближайшей ночью. © «Петрозаводск говорит»