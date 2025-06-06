Спрос жителей Карелии на автомобильные путешествия за год вырос на 60%

Жители Карелии едут в Санкт-Петербург

Самый большой рост спроса на трансфер с мая прошлого года аналитики платформы зафиксировали на направление в Санкт-Петербург — трансферы в Северную столицу стали заказывать на 45% чаще.

Горный Алтай покоряет туристов из Сибири

Отдых в горах остается фаворитом у многих россиян — спрос на путешествия на Алтай за год подскочил на 70%. Чаще всего едут из Перми (в 4 раза), Барнаула (в 2,5 раза) и Томска (в 2 раза).

Кавказский маршрут: за теплом, долмой и хинкалями

Россияне все чаще едут за новыми впечатлениями в страны ближнего зарубежья. Наиболее востребованное направление — Закавказье. Поездки в Армению за год стали популярнее на 53%, основной рост спроса пришелся на Краснодар (в 5 раз), Ростов-на-Дону (в 3 раза) и Казань (в 2 раза). Грузия оказалась чуть менее популярна (+29%), но сюда все так же стремятся туристы с юга России — Крыма (в 3,7 раза) и Ростова-на-Дону (в 3,4 раза), — а также подтягиваются жители Санкт-Петербурга (+89%).

Россияне готовятся к началу сезона на побережье

Пока пляжи только прогреваются, россияне уже бронируют трансферы на черноморские курорты. Так, спрос на перевозки в Ялту вырос на 44% за год. Наибольшую активность проявили туристы из Оренбурга (в 4 раза), Москвы (в 2,3 раза) и Пскова (в 2 раза).

Заранее россияне заказывают трансфер и в Сочи (+23%). Основной поток туристов идет из Ярославля (в 6,7 раза), Нижнего Новгорода (в 6,3 раза) и Астрахани (в 5 раз).

Самые популярные направления для туристических поездок в мае 2025 года