Коммунальные услуги в Карелии подорожают - сколько будем платить

Плата за коммуналку в Карелии взлетит с 1 июля. Отдавать за ЖКХ придется в разы больше. В соцсети пользователи шутят, останутся ли у них деньги на трусы. Им отвечают, что на трусы нет, скорее на стринги.

Как именно изменятся тарифы, наглядно показал госкомитет Карелии по ценам и тарифа в картинке. Сильнее всего плата вырастет за электроэнергию – сразу на 12,5%. Зимой это существенно ощутят те, кто отапливает частные дома за счет электричества.

Впрочем, плата за воду также взлетит – на 11,8%, за канализацию – 11,3%. На 10,2% подорожает столь критикуемая местными жителями услуга за вывоз ТКО. На столько же (10,2%) вырастет плата за сжиженный газ. Природный газ тоже подорожает, но на 9,3%, а отопление станет дороже на 9%.

По арифметике карельских чиновников в среднем рост тарифов по Карелии составит 10,2%.

«Предельный индекс роста тарифов на ЖКУ на 2025 год – 10,2%. Он установлен федеральным правительством, региональные власти могут увеличить федеральный индекс максимально на 2,1%», - добавили в госкомитете. Некоторые в Карелии имеют льготы на коммуналку. В частности – бедные и многодетные.

«Если расходы семьи/гражданина на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, такие семьи/граждане имеют право на компенсацию части оплаты. Для многодетных семей (проживающих в сельской местности и городах с электроплитами) тариф на электроэнергию составляет 3,77 рубля независимо от количества потребляемой энергии», - разъясняют чиновники. © «Петрозаводск говорит»