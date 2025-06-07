Гору в Карелии частично закрыли для туристов

Змеиную гору закрыли для скалолазания после обнаружения двух незарегистрированных детских лагерей в Лахденпохском районе. Об этом сообщили в администрации района в минувшую пятницу.

Правда меру назвали временной. Туристы, которые не будут карабкаться по скале, смогут там гулять, пешие прогулки не запрещены.

«Запрет носит временный характер (до особого распоряжения) и касается использования территории скального парка для деятельности, способной нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира»,

- сообщили местные власти со ссылкой на дирекцию национального парка «Ладожские шхеры».

На Змеиной горе запретили скалолазание, альпинизм и прочие наземные виды экстремального спорта.

Ранее в районе поселка Сорола выявили группы детей в сопровождении взрослых, которые приехали из Петербурга, заниматься скалолазанием на этой горе. В МЧС детские лагеря не были зарегистрированы, документов на проведение лагеря у взрослых не было. Прокуратура организовала проверку. © «Петрозаводск говорит»