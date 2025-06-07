Жители Северо-запада России полюбили экстрим

С приходом тепла россияне все чаще выбирают отдых на свежем воздухе — и все больше тяготеют к активному времяпрепровождению. Аналитики Авито Услуг проанализировали динамику спроса и цен на самые популярные виды досуга в мае 2025 года и рассказали, какие форматы отдыха на свежем воздухе предпочитают россияне.

Рыбалка — король отдыха и спокойствия

Несмотря на растущий интерес к активному отдыху, самым массовым видом досуга остается рыбалка. В мае 2025 года спрос на организацию рыбалки вырос на 81% по сравнению с маем прошлого года. В среднем по России организация рыбалки стоит от 2 тыс. рублей. Чаще всего за спокойным отдыхом на природе с возможностью приготовить улов на ужин в СЗФО обращались жители Архангельска, где количество запросов увеличилось в 3,4 раза, республики Коми — на 70%, а в среднем по округу запросов стало больше на 47%.

За адреналином — на квадроциклы

Первым по росту популярности видом отдыха у россиян стало катание на квадроциклах — число запросов на такой вид услуг за год выросло в 2,6 раза, а одна прогулка в мае 2025 года стоит в среднем 3 тыс. рублей. В СЗФО число запросов выросло на 80%. Лидером стала Карелия, где спрос вырос в 5 раз.

Велосипеды, гидроциклы, скейтборды и сапы — что чаще арендуют россияне

Весной россияне традиционно чаще берут на прокат различный инвентарь. Активнее всего россияне интересуются прокатом велосипедов — с мая прошлого года спрос вырос почти в 3 раза, а средние цены на аренду стартуют от 400 рублей за час.

На втором месте по росту спроса — гидроциклы. Их стали арендовать в 2,7 раза чаще, а средняя цена за прокат составляет около 4 тыс. рублей. Также в тройке самого популярного арендуемого инвентаря стали скейтборды — спрос на аренду вырос в 2,3 раза. Цены за аренду скейтборда в среднем по России обычно не превышают 500 рублей.

Еще одним модным развлечением у россиян в преддверии лета стали сапы. Спрос на их аренду вырос в 1,5 раза по сравнению с маем прошлого года (+54%). Это доступный вид активного отдыха для любителей водных развлечений: средняя стоимость проката начинается от 800 рублей. В СЗФО лидером по популярности прогулок на сапе стала Карелия, где спрос за год вырос в 2,2 раза.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).