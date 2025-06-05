Детям из Петербурга устроили опасный отдых в Карелии

В Лахденпохском районе нашли два лагеря юных скалолазов – дети приехали покорять местную гору, а взрослые никакие структуры не оповестили.

Оба лагеря расположились вблизи поселка Сорола. Группа из 17 детей в возрасте от 9 до 15 лет и четырех взрослых несколько дней жила в палатках на территории кемпинга LadogaCamp. Дети с тренерами покоряли Змеиную гору, у подножия которой

проходит узкая автодорога. Как сообщили в администрации района, тренировка юных скалолазов проходила в присутствии одного тренера, а подъем детей на гору страховал другой ребенок. Никаких знаков или ограждений, которые предупредили бы водителей о тренировке, никто не выставил. У взрослых не оказалось и документов, подтверждающих законность детского лагеря. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Карелии группа из Петербурга также не была зарегистрирована.

Второй детский лагерь расположился на базе кемпинга SorolaCamp. 22 ребенка в возрасте от 8 до 15 в сопровождении женщины-тренера и помощника, не имеющего профессиональной подготовки, тоже из Петербурга также покоряли гору. Дети жили в двухэтажном домике, продукты покупали сами и готовили самостоятельно. Лагерь также не был зарегистрирован в Центре управления в кризисных ситуациях, документов о проведении лагеря тоже не было.

Информацию о детских лагерях передали в министерство образования Карелии и районную прокуратуру. © «Петрозаводск говорит»