Достраивать «Луми-2» за питерским подрядчиком будет карельская фирма

В районе Неглинки у спортивного комплекса «Луми» в Петрозаводске закипела работа. Стройка возобновлена, о чем в телеграм-канале сообщил вице-премьер правительства Виктор Россыпнов.

Новый контракт на работы подписали с местной организацией - АО СП-1, которая входит в группу компаний СФК. Напомним, что фирма из Петербурга не справилась с работами, контракт с ней был расторгнут. По словам Россыпнова, ведется работа

на котловане и фундаменте основного корпуса стадиона, но работы еще много.

Работы по строительству второй очереди спорткомплекса начались еще в 2023 году, их должны были завершить до конца 2024 года, но сроки оказались сорваны. © «Петрозаводск говорит»