Россиянка могла остаться без ноги из-за ржавого гвоздя

43-летняя женщина осталась с двумя конечностями, после того как наступила на гвоздь и начались осложнения. От ампутации ноги женщину, страдающую сахарным диабетом, спасли врачи в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Женщина наступила на ржавый гвоздь, у нее началось воспаление и гангрена. Из-за тяжелых осложнений ей удалили палец. Специалисты дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы смогли остановить распространение инфекции. Женщине пришлось еще три месяца лечиться, сейчас она наблюдается у эндокринолога.

Врачи предупреждают, что медлить с обращением за помощью нельзя, тем более при сахарном диабете. // фото freepik.com