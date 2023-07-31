Россиянин 14 лет удерживал в своем доме похищенную девушку

Житель Челябинской области в 2009 году похитил девушку и 14 лет удерживал ее в своем доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, 30 июля в правоохранительные органы поступило заявление от родственницы потерпевшей. Она рассказала, что ее сестру 1990 года рождения с 2009 года по 30 июля 2023 года насильно удерживал в своем доме в поселке Смолино мужчина 1972 года рождения.

Также в заявлении было указано, что в 2010-2011 годах этот же мужчина убил неизвестную женщину. При осмотре участка подозреваемого в постройках были найдены останки человека.

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и о похищении человека. Подозреваемый находится в психиатрической больнице под охраной полиции. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H