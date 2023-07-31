Маленький ребенок выпал из окна и погиб в Мурманской области

В Мурманской области двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и погиб. Об этом сообщает издание «Хибины».

Трагедия произошла в Мончегорске. К моменту приезда скорой помощи малыш был уже мертв.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет. Известно, что погибший мальчик жил в этом доме с родителями. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev