31 июля 2023, 10:06
Россия

Маленький ребенок выпал из окна и погиб в Мурманской области

В Мончегорске выясняют обстоятельства гибели двухлетнего малыша

В Мурманской области двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и погиб. Об этом сообщает издание «Хибины».

Трагедия произошла в Мончегорске. К моменту приезда скорой помощи малыш был уже мертв.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет. Известно, что погибший мальчик жил в этом доме с родителями. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev

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