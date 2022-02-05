Россияне стали лучше платить по кредитам

За 2021 год количество должников, имеющих просрочку перед банком более 90 дней, снизилось на 2 процента. В исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое цитирует «Прайм», сказано, что по итогам 2021 года просроченные долги перед банками имеют 6 млн россиян.

«Таким образом, каждый шестой клиент находится в дефолте»,

— отметили эксперты.

Самые дисциплинированные заёмщики — фармацевты и IT-специалисты. Должников среди людей этой профессии не больше 1%. Также немного злостных неплательщиков среди бюджетников и военнослужащих — не более 5% всех заёмщиков из данной сферы.

В 2021 году заметно снизилась доля неплательщиков среди медицинских сотрудников — с 5% до 3%. Более ответственно подходить к погашению долгов стали строители. Среди них количество должников сократилось с 6% до 5%. Улучшили платёжную дисциплину и курьеры. Теперь среди них не 9% неплательщиков, а 7%.

Как указали специалисты, чаще всего просрочка появляется, когда клиент сталкивается с финансовыми трудностями из-за потери работы или сокращения доходов. Представители востребованных профессий быстрее возвращаются в график платежей. // Фото: itkannan4u / Pixabay