ПФР назвал средний размер пенсии в Карелии после индексации

164 тысячи неработающих пенсионеров Карелии в ближайшие дни начнут получать проиндексированные выплаты. В среднем страховая пенсия по старости увеличилась на 1800 рублей, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В ПФР также отметили, что средний размер страховой пенсии в Карелии после индексации составляет 21 403 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров – 23 271.

Специалисты также напомнили, что у каждого пенсионера прибавка после перерасчетов индивидуальна, а пенсия индексируется у всех получателей страховой пенсии, но выплачивается с учетом индексации только неработающим представителям старшего поколения.

Кроме того, к февральским начислениям прибавится сумма по январской доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Для получения выплаты обращаться в Пенсионный фонд не нужно – деньги поступят автоматически. (фото pixabay.com, sabinevanerp)