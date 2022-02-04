Налоговые преференции привлекли на север Карелии 260 предпринимателей

В Беломорском районе на сегодняшний день зарегистрировано 658 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), тогда как год назад их было 398. Такой показатель говорит о том, что в этой части Карелии активно наращивают темпы развития региональной экономики, считает министр экономического развития и промышленности региона Олег Ермолаев.

На недавнем рабочем совещании министр сообщил, что бизнес заинтересован в налоговых преференциях, которые получает от государства. Так, 27 представителям малого и среднего бизнеса уже предоставлены льготы на сумму почти 5,2 млн рублей. Руководители организаций, в свою очередь, сэкономленные средства используют на развитие производства, приобретение оборудования и повышение заработной платы работников. Всего предпринимателям Беломорского района в прошлом году получена поддержка от государства на сумму 19 млн рублей, сообщает пресс-служба минитерства экономразвития.

Кроме того, 22 безработных жителя района получили финансовую помощь органов службы занятости на организацию собственного дела, а по социальным контрактам были предоставлены четыре субсидии малообеспеченным гражданам на открытие своего дела на сумму 722,35 тыс. рублей.

Напомним, Беломорский район относится к территории Арктической зоны, где действует особый льготный экономический режим. Сегодня в районе осуществляют деятельность шесть резидентов в сферах придорожного сервиса, туризма, пищевого производства, горнопромышленного комплекса, логистики. В этом году к ним планируют присоединиться еще пять. (фото pixabay.com, annmariephotography)