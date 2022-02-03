Сфера услуг в Карелии восстановилась и выглядит лучше, чем до пандемии

В прошлом году объем платных услуг населению Карелии по сравнению с позапрошлым вырос на 12,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Карелиястат.

Согласно статистике, отрасль в 2021-м смогла компенсировать падение на 8 процентов, которое произошло в 202 году. Она даже увеличила показатели.

Так, в 2020-м объем платных услуг достиг 35,7 миллиарда рублей, а в 2021-м он составил уже 42,2 миллиарда. // Фото: jackmac34/pixabay.com