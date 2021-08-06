Россияне стали чаще жениться и разводиться

В Росстате оценили ситуацию с браками и разводами в стране. В июне количество новых браков возросло на 47,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На 21,6% выросло и количество разводов, пишет News.ru.

Согласно данным статистики, в июне 2020 года в России было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, в 2021 году уже 100 908 браков. Разводов в июне 2020 года было 45,9 тысячи, в этом году распались 55 686 пар.

Рост количества браков и разводов наблюдался с января по июнь 2021 года. Так, за этот период развелись 307,6 тысячи, в прошлом году – 220,7 тысяч, а вступили в брак 368,4 тысяч, в прошлом году – 273,9 тысяч. (фото Free-Photos, pixabay.com)