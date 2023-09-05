Россияне побили рекорд по турпотоку в Таиланд

За минувшее лето в Таиланде побывали более 180 тысяч россиян. Это рекорд по турпотоку в эту азиатскую страну из России в низкий летний сезон, сообщает РИА Новости.

Всего с начала года в Таиланде побывали более 920 тысяч туристов из нашей страны. Среди неазиатских стран Россия сильно опережает всех остальных. На втором и третьем местах по числу туристов - Великобритания и Германия.

Туроператоры охарактеризовали Таиланд как одно из самых трендовых направлений лета 2023 года. Отмечается, что осенью турпоток должен только вырасти. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane