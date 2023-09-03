Туристу грозит штраф за собранные на пляже камни

Французский турист попался при попытке вывезти из Италии камни и гальку.

Мужчина собрал «сувениры» на пляже в Сардинии, наполнил багажник автомобиля и намеревался на пароме добраться до Ниццы, но его задержали таможенники в порту. «Сувенирный урожай» составил 41 килограмм, пишет «Лента». Размер некоторых камней сравним с мячом для регби. Туристу грозит штраф до трех тысяч евро за ценный груз.

В Сардинии с 2017 года действует закон о воровстве песка, ракушек и других сувениров с пляжей. Нарушителям грозит штраф от 500 до 3000 евро, а изъятый груз возвращают на пляж. // фото freepik.com/ ededchechine