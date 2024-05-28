Россиянам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля

Юрист Анастасия Асабина предупредила россиян о том, чем грозит продажа картофеля с личных приусадебных участков. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила эксперт, дачники, которые регулярно продают картошку или овощи, выращенные на своих участках, рискуют получить административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей в том случае, если они не имеют соответствующей государственной регистрации. Например, в качестве индивидуального предпринимателя.

Асабина уточнила, что наказать могут и россиян, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней. Они нарушают правила производства семян сельскохозяйственных растений и могут получить штраф до 500 рублей, отметила юрист. // Фото: unsplash.com / Lars Blankers