28 мая 2024, 08:24
Маленькая девочка сгорела заживо в автомобиле в российском регионе
В Адыгее трехлетний ребенок погиб, пока его родители собирали клубнику
В Адыгее трехлетняя девочка погибла в результате пожара в автомобиле. Ребенок находился в салоне один, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным источника, трагедия произошла в одном из полей в районе аула Бжедугхабль. Родители с ребенком приехали на сбор клубники. Пока девочка спала в машине, взрослые отправились в поле. В это время автомобиль загорелся, дошкольница погибла.
Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. // Фото МЧС России