Маленькая девочка сгорела заживо в автомобиле в российском регионе

В Адыгее трехлетняя девочка погибла в результате пожара в автомобиле. Ребенок находился в салоне один, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, трагедия произошла в одном из полей в районе аула Бжедугхабль. Родители с ребенком приехали на сбор клубники. Пока девочка спала в машине, взрослые отправились в поле. В это время автомобиль загорелся, дошкольница погибла.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. // Фото МЧС России