Житель Карелии организовал нарколабораторию в Ленобласти

Житель Карелии задержан в Ленинградской области. Его подозревают в создании нарколаборатории, сообщает 47news.

По данным источника, 43-летний мужчина организовал лабораторию по производству наркотиков в деревне Борисово в Приозерском районе. 26 мая он был задержан. В одном из домов было обнаружено 0,23 грамма готового синтетического вещества, а также весы, канистры, колбы и прочая специальная посуда.

Наш земляк изолирован в камере. Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном производстве наркотических веществ. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson