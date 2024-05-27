27 мая 2024, 13:16
Пять человек умерли в катере на Байкале
В Бурятии выясняются причины смерти капитана и пассажиров судна
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек на Байкале. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным ведомства, 26 мая на озере около острова Тонкий в катере были обнаружены тела капитана и четверых пассажиров. Было установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты проводят следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. // Фото СК