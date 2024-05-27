Дети массово отравились хлором в Крыму

В Крыму дети отравились хлором во время тренировки в бассейне. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным источника, все случилось в Севастополе. Несовершеннолетние почувствовали резкий запах во время тренировки, затем им стало плохо. Шестеро детей были госпитализированы.

В больнице пострадавшим оказывается необходимая помощь. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Mat Napo