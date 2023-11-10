Россиянам рассказали о пользе прогулок в холодную погоду

Прогулки в холодную погоду весьма полезны для здоровья. Об этом рассказал реабилитолог Александр Шишонин, слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметил врач, на холоде в организме человека вырабатываются интерфероны. Они защищают организм от вирусов и бактерий. Также во время прогулок в мороз происходит тренировка сосудов. Под действием холода они постоянно сужаются и расширяются, благодаря чему больше кислорода доставляется к тканям.

«Организм больше любит холод, чем жару. В прохладную погоду человек может одеться тепло и чувствовать себя комфортно. От низкой температуры он закаляется, становится сильнее. Холод применяют и в медицине, чтобы снять боль и спазмы. В жаре же невозможно долгое время находиться и быть активным»,

- сказал специалист.

Врач отметил, что если зимой гулять по часу каждый день, то к весне можно заметно преобразиться. При этом эксперт призвал отказаться от надевания большого количества одежды. Главное условие - чтобы одежда не продувалась, подчеркнул медик. // Фото: unsplash.com / Caleb George