Иммунолог предложил вернуться на удаленку из-за ковида

Иммунолог Николай Крючков посоветовал вернуть удаленный формат учебы и работы в некоторых населенных пунктах. Он связал это с коронавирусом, слова специалиста приводит издание «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, потребности в локдауне сейчас нет, поскольку его не вводили и в более сложные периоды. В то же время в тех местах, где отмечается рост заболеваемости Covid-19, можно было бы вернуться к дистанционной учебе и работе.

«В крупных городах крайне показан хотя бы частичный перевод на заочно-очную форму обучения и дистанционно-очную или полностью временно на дистанционную форму обучения. То же самое касается и работы», - пояснил он.

Специалист также отметил, что удаленная работа будет влиять на транспортные потоки в городах в часы пик. // Фото «Петрозаводск говорит»