Вина могут заметно подорожать в России

После Нового года цены на вино в России могут начать резко расти. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, к весне-лету импортное вино может подорожать на 50%, а отечественное - на 10-30%. Это связано с повышением акциза на винодельческую продукцию. С 1 мая 2024 года он вырастет с 36 рублей до 108 рублей за литр. Указанный размер акциза планируется установить до конца 2024 года.

При этом до конца этого года российские вина могут подешеветь на 5-10%. Стоимость импортной продукции не должна измениться. // Фото: unsplash.com / Kelsey Knight