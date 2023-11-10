Рабочий день перед праздниками и выходными собираются сократить на час

Законопроект об уменьшении рабочего дня, который выпадает перед праздничным или выходным, внесли в Госдуму. Он опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, продолжительность рабочей недели должна уменьшиться на один час - с 40 до 39 часов.

Для этого нужно внести изменение в Трудовой кодекс. В частности, добавить формулировку в ст. 95 ТК о том, что продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих выходному или нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Автором законопроекта отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние. // фото: Standret/ freepik.com