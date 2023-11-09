Врач объяснила опасность окрашивания волос

Трихолог Ольга Кохас рассказала, почему опасно окрашивать волосы в яркие цвета. Слова специалиста приводит издание «Говорит Москва».

Как отметила специалист, зеленая, розовая, голубая краска наносит вред волосам и взрослых, и детей. К тому же ее почти невозможно смыть.

«Если завтра девочке захочется перекраситься в другой цвет или вернуть свой, самый вред будет в тот момент, когда придется избавляться от одного цвета и переходить в другой»,

- сказала эксперт. Она также отметила, что окрашивание может привести к проблемам с кожей головы. Важно выбирать опытного мастера, который перед процедурой проведет тест на аллергию у клиента, подчеркнула Кохас. // Фото: unsplash.com / George Bohunicky