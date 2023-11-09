Россиянкам перечислили самые модные шубы на зиму

Стилист Анна Самсонова назвала шубы, которые войдут в моду предстоящей зимой. Слова специалиста приводит издание Marie Claire.

Самсонова включила в число трендовых длинные шубы фасона оверсайз и изделия из цветного меха. В холодный сезон будут особенно актуальны модели красного или серого оттенков, а также пастельные тона.

Также будут популярны укороченные модели и вещи с анималистическими принтами, а также шубы «тедди» и данные предметы гардероба в виде пальто-халата с поясом, отметила эксперт. Она подчеркнула, что такую одежду можно сочетать как с вечерними платьями, так и с джинсами. // Фото: unsplash.com / Alexandru Zdrobău