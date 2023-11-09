Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые

Диетолог Елена Соломатина назвала категорию людей, которым стоит воздержаться от употребления цитрусовых. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила медик, цитрусовые могут нанести вред людям старше 50 лет. Дело в том, что пожилым людям сложно противостоять аллергическим процессам. Людям старшего возраста, имеющим предрасположенность к сахарному диабету, особенно опасно есть такие фрукты.

Ко всему прочему, поедание цитрусовых может обострить болезни желудочно-кишечного тракта. «Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», - сказала врач. // Фото: unsplash.com / Graphic Node