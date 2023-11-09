Женщина выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод в Москве

В Москве 38-летняя женщина родила ребенка и выбросила новорожденного в мусоропровод. Об этом сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, мальчик выжил благодаря соседям. Они заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы. Младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.

Врачи оказывают новорожденному всю необходимую помощь. С его матерью работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото прокуратуры Москвы