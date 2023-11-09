09 ноября 2023, 19:30
Женщина выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод в Москве
Столичные правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с младенцем в столице
В Москве 38-летняя женщина родила ребенка и выбросила новорожденного в мусоропровод. Об этом сообщает прокуратура столицы.
По данным ведомства, мальчик выжил благодаря соседям. Они заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы. Младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.
Врачи оказывают новорожденному всю необходимую помощь. С его матерью работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото прокуратуры Москвы