Отец оставил годовалую дочь в ванне и чуть не сварил ее в кипятке

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок оказался в больнице из-за невнимательности отца. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел вечером 8 ноября. Мать оставила девочку с отцом. Тот решил помыть ребенка, поставил малышку в ванну и ушел. В ванну по какой-то причине полился кипяток, который обжег девочку.

Ребенка госпитализировали с ожогом обеих ног. Дошкольница растет в многодетной семье - у нее есть два брата и сестра. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald