09 ноября 2023, 17:22
Отец оставил годовалую дочь в ванне и чуть не сварил ее в кипятке
В Петербурге младенец получил ожоги ног из-за беспечности родителя
В Санкт-Петербурге годовалый ребенок оказался в больнице из-за невнимательности отца. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, инцидент произошел вечером 8 ноября. Мать оставила девочку с отцом. Тот решил помыть ребенка, поставил малышку в ванну и ушел. В ванну по какой-то причине полился кипяток, который обжег девочку.
Ребенка госпитализировали с ожогом обеих ног. Дошкольница растет в многодетной семье - у нее есть два брата и сестра. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald