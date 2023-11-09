Медведев рассказал, сколько контрактников принято на военную службу

С начала 2023 года на военную службу по контракту в России приняты 410 тысяч человек. Такие цифры назвал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято»,

- сказал Медведев.

По словам чиновника, работа по привлечению контрактников в стране идет неплохо. Медведев отметил, что наблюдается увеличение числа людей, готовых служить в армии по контракту. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic