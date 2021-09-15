Россиянам рассказали, как начать получать пенсию супруга

В Пенсионном фонде России напомнили, что в случае смерти супруга вдова или вдовец могут претендовать на получение его/ее пенсии, если она была выше.

В ПФР объяснили, как работает этот механизм. Так, перейти на более высокую пенсию может овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

Однако, уточнили в ПФР, такой переход не всегда выгоден: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены). Кроме того, при переходе на пенсию супруга не насчитываются специальные доплаты, например, северный стаж. Также не повышаются выплаты при достижении 80 лет.

Отмечается, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости. Для этого потребуется подать соответствующее заявление. Фото pixabay.com/Evgeny