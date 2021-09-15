Названы дата и место прощания с журналистом Алексеем Осиповым

Прощание с заслуженным журналистом Карелии Алексеем Осиповым состоится 16 сентября с 11:00 до 12:00 в траурном зале №1 на улице Вольная, 4, в Петрозаводске. Он скончался 12 сентября на 70 году жизни.

Алексей Осипов родился 5 апреля 1943 года в Николаеве. Окончив философский факультет МГУ имени Ломоносова, большую часть жизни посвятил любимому делу - журналистике.

Алексей Иванович был редактором газет «Комсомолец», «Ленинская правда», «Северный курьер», «Карелия». Перед выходом на пенсию написал книгу «Прошлое - настоящее. Эпизоды частной жизни», где описал неординарные факты уходящей эпохи, свидетелем и участником которой являлся. Был женат, воспитал двух дочерей. Светлая память об Алексее Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.