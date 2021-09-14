Опубликован график проведения осенних сельхозярмарок в Карелии

Осенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут по всей Карелии. График проведения ярмарок во вторник опубликовал в своем аккаунте губернатор. Жители республики смогут посетить различные ярмарки сентябре, октябре, ноябре и декабре.

Традиционная ярмарка в Петрозаводске пройдет с 1 по 10 октября на Инженерной улице. Полный список всех ярмарок можно посмотреть здесь.

Ближайшие осенние пройдут в Беломорске с 15 по 19 сентября, с 10 до 19 час. В Калевале с 18 по 19 сентября, с 9 до 18. В эти же дни ярмарки пройдут в поселках Боровой и Луусалми.

В Лахденпохье ярмарка пройдет 16, 23 и 30 сентября с 9 до 16 часов, 25 сентября – с 9 до 17. Также ярмарка пройдет в поселке Элисенваара – 26 сентября.

В Лоухи ярмарка будет проходить еженедельно, по четвергам, с 9 до 18, поселке Пяозерский – по пятницам, с 10 до 19. В Медвежьегорске с 25 по 26 сентября с 10 до 17. В поселке Муезерский постоянная ярмарка работает с 9 до 17. В поселке Деревянка ярмарка будет проводиться 19 и 26 сентября с 10 до 16, в селе Деревянное – 25 сентября с 10 до 18. В Пряжинском районе в поселке Чална с 10 по 30 сентября с 11 до 16. В Пудоже 23 сентября с 9 до 16. В Сегеже с 22 по 25 сентября с 9 до 18. В Сортавале 18 и 19 сентября с 9 до 18, в Суоярви 26 сентября с 10 до 16.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о прошедшей на Древлянке ярмарке. (фото Антонина Кябелева, ptzgovorit.ru)