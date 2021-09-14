14 сентября 2021, 20:31
Россия

Севший на мель в Карелии сухогруз отбуксировали на ремонт в порт

Судно «Павел Лебедев» отремонтируют в порту Прионежского района

Судно, перевозившее 1,9 тысяч тонн щебня и севшее на мель в Онежском озере, ночью во вторник отбуксировали в порт Ропручей в селе Рыбрека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру. Судно отремонтируют.

Инцидент с сухогрузом «Павел Лебедев» произошел 12 сентября. Судно получило пробоину в кормовой части, машинное отделение затопило. В результате инцидента никто не пострадал. Разлива топлива не произошло. Щебень разгрузили. Транспортная прокуратура организовала проверку. (фото epp.genproc.gov.ru)

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Метки: 
мель
сухогруз
новости Карелии
Рыбрека
Онежское озеро
щебень